«Мона Лиза» покинет Лувр впервые с 1974 года

Полотно «Мона Лиза» авторства Леонардо да Винчи покинет свое привычное пристанище в Лувре и отправится в такой себе "тур" по другим музеям. Об этом официально заявила министр культуры Франции Франсуаза Ниссен.

Во время своего выступления Франсуаза Ниссен заявила, что сегодня у нее на повестке дня встреча с директором Лувра, с которым они непосредственно обсудят вопрос о временной демонстрации "Джаконды" в других музеях Франции. Министр культуры отмечает, что достояние искусства не должно постоянно пребывать в одном месте, и его вправе увидеть жители провинций.

Кроме того, Ниссен упомянула о гобелене из Байё, который Франция решила передать на определенное время Великобритании как памятник искусства Средних веков.

Стоит отметить, "Мона Лиза" находится в Лувре "безвылазно" последние 12 лет, и в последний раз вывозился в 1974 году в Японию и СССР.