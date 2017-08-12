В Британии водитель Uber разрешил пассажирам заняться сексом

В Британии 28 февраля водитель такси Uber столкнулся с неловкой ситуацией. Его пассажиры занялись сексом во время поездки.

Молодая пара не стала даже предупреждать водителя Uber. Спустя пару минут с начала поездки мужчина заметил, что на заднем сидении молодая пара уже была голая. Пассажир спустил штаны и стал просить девушку сделать минет. Когда водитель заметил это, то сразу попросил пассажиров покинуть салон машины.

Они пообещали, что такое больше не повторится, но спустя некоторое время возобновили свои сексуальные утехи. Водитель акцентировал внимание на том, что с ним происходит такое впервые. «Мои коллеги в Uber сталкивались с поведением такого рода», - рассказал водитель. Несмотря на непристойное поведение, британец позволил пассажирам продолжить ехать в такси.