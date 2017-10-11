Президент Туркменистана подарит женщинам страны на 8 марта по $11

В Туркменистане президент страны Гурбангулы Бердымухамедов решил сделать женщинам приятный денежный подарок в честь 8 марта. Отмечается, что в праздничной обстановке с сегодняшнего дня и вплоть до 6 марта всем женщинам страны передадут подарок от президента по 11 долларов (около 620 рублей).

Как стало известно, президент Гурбангулы Бердымухамедов готовится поздравить женщин с 8 марта. Он решил не ограничиваться поздравительной речью, но и порадовать гражданок страны денежными подарками, потому в период с 1 по 6 марта все женщины получат презент от президента в виде 11 долларов.

В своем распоряжении Бердымухамедов отметил, что в праздничной обстановке подарки передадут всем женщинам, не зависимо от того, являются они воспитанницами детского сада или пенсионерками. На всех предприятиях Туркмении, во всех садах, школах, институтах, даже домохозяйкам, раздадут подарки от президента.

В общей сложности, на подарки женщинам Туркмении президент потратит примерно 30 млн долларов.