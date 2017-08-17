Канадская ведущая «Голых новостей» использовала свою грудь не по назначению

Канадская модель и ведущая программы "Голые новости" Ханна Орио весьма странным образом использовала свою грудь. Она нарисовала ею настоящую картину.

Недавно стало известно, что картины могут рождаться не только из-под пера талантливого художника, но и из-под груди настоящей женщины. Именно такой женщиной стала ведущая программы "Голые новости" в Канаде Ханна Орио. Специфика передачи заключается в том, что каждый эфир телеведущие полностью обнажаются и в таком виде зачитывают новости.

Как именно зрители могут воспринимать информацию, поданную таким откровенным образом, история умалчивает, однако факт остается фактом. Если некоторые личности только плевались в экраны и называли это полным отсутствием нравственности, ведущая "Голых новостей" решила в очередной раз подчеркнуть свои достоинства и нарисовала грудью картину.

Сама картина получилась интересная, и с первого взгляда невозможно определить, каким образом она родилась.