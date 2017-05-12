В Москве впервые голосующие на выборах получат билет на концерт

В Москве впервые голосующие на выборах избиратели получат в качестве поощрения билет на концерт. Об этом стало известно из сообщения главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

Проявление гражданской позиции, в частности, голосование на президентских выборах, должно поощряться. По крайней мере, так считает председатель Московского городского избирательного комитета Валентин Горбунов.

Во время своего комментария, он отметил, что каждый впервые голосующий гражданин в Москве получит возможность бесплатно посетить один из концертов, даты которых назначены на 22, 23 и 24 марта. Притом, участник избирательного процесса сможет по своему усмотрению выбрать дату и совершенно бесплатно посетить культурное мероприятие.

Стоит также отметить, что приглашенными звездами на концерте будут группа "Серебро", Black Star и Олег Майями. В столице России в первый раз голосующие на голосовании избиратели получат в качестве поощрения билет на концерт. Про это стало понятно из сообщения главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.