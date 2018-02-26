Настя Рыбка и Алекс Лесли просят политического убежища у США‍

Настя Рыбка, вместе со своим секс-инструктором Алексом Лесли намерены эмигрировать в США. Находясь под арестом в Таиланде, они попросили политического убежища у американцев.

Скандально известная работница эскорт-агентства Анастасия Вашукевич непосредственно после задержания ее тайской полицией теперь "барахтается" в собственном болоте, пытаясь избежать предстоящего наказания. Ее, вместе со своим наставником Александром Кирилловым, более известным под именем Алекс Лесли могут депортировать в Россию для дальнейшего судебного разбирательства.

Осознав, что угрозы в плане разглашения неких "секретных сведений" о вмешательстве России в выборы в США, Настя Рыбка, на пару с Лесли, попросили у американцев политического убежища.

В любом случае, по словам заведующего консульским отделом посольства России Владимира Соснова, Настя Рыбка и Алекс Лесли смогут добиться своей цели, поскольку в случае обвинительного постановления российского суда, их все равно депортируют из страны, а в таком случае они будут "просить милостыню" у каждого встречного.