В Сирии сотрудники ООН меняют гуманитарную помощь на секс с сирийками

Сотрудники ООН в Сирии используют женщин в качестве секс-рабынь из-за гуманитарной помощи. Как сообщила гуманитарный консультант Даниэль Спенсер, сирийкам приходится заниматься сексом с представителями организации ради того, чтобы люди получали продукты.

Как рассказала Спенсер, о том, чем занимаются сотрудники ООН в Сирии, ей стало известно только в 2015 году, однако представители организации насилуют сириек уже на протяжении семи лет. Женщинам и девушкам приходится оказывать интимные услуги для того, чтобы гуманитарную помощь получили как можно больше людей. Спенсер отметила, что в провинциях Дараа и Кунейтра более 40% женщин стали жертвами сексуального насилия во время получения гумпомощи.

Стоит отметить, что на заявление Спенсер в ООН отреагировали вполне спокойно. Как оказалось, о подобном они знают уже на протяжении нескольких лет и даже упоминали об инцидентах в отчетах. Для того, чтобы принимать какие-то серьезные действия, организации не хватает данных, так как сирийки редко заявляют об изнасилованиях, опасаясь за жизни и близких и свою собственную.