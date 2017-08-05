Суд отпустил задержанного в Подмосковье журналиста Томаша Мацейчука

Задержанный ранее журналист Томаш Мацейчук был отпущен постановлением судьи Мытищенского городского суда в виду допущения ряда ошибок следователями. Он был обвинен в нарушении миграционного законодательства.

Пресс-секретарь Московского областного суда Наталья Осипова отмечает, что Томаш Мацейчук был отпущен в связи с тем, что его задержание было произведено с рядом нарушений. Таким образом, соответствующие документы были возвращены сотруднику Федеральной миграционной службы.

Стоит напомнить, ранее стало известно о задержании скандального журналиста и блоггера Томаша Мацейчука в Мытищах Московской области. В протоколе было обозначено, что Мацейчук обвиняется в нарушении миграционного законодательства, в частности представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета. Санкция по этой статье предусматривает крупный штраф с возможным выдворением из России и дальнейшим запретом на въезд в страну.