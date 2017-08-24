Кейт Миддлтон намекнула на пол будущего ребенка, надев голубое платье

Беременная Кейт Миддлтон посетила гинекологический центр в Лондоне. Пользователи Сети увидели знак в наряде супруги принца Уильяма и посчитали, что королевская чета ожидает рождение мальчика.

Герцогиня Кембриджская на данный момент находится на седьмом месяце беременности. Недавно Кейт Миддлтон без сопровождения своего супруга прибыла в гинекологический центр в Лондоне. Для выхода в свет Миддлтон выбрала синее платье средней длины и такого же цвета пальто.

Поклонники королевской семьи сразу же предположили, что Кейт Миддлтон ожидает рождение именно наследника, так как в последнее время предпочитает в своем гардеробе иметь вещи синих оттенков. Напомним, что роды герцогини Кембриджской запланированы на апрель 2018 года.