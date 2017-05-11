Бродвейский мюзикл удивил зрителей полуобнаженными актерами

Самый кассовый анимационный мультфильм в истории адаптировали для Бродвея. Премьера удивила многим, в том числе и полуобнаженными актерами.

Премьера бродвейского мюзикла состоялась 22 февраля. Для переработки сценария мультфильма, заработавшего 1,3 миллиарда долларов, была собранна команда, работавшая непосредственно над анимационной лентой. Сценарий мультфильма был мастерски адаптирован для показа на Бродвее, а к музыкальной составляющей были добавлены 12 песен. Но нашелся и тот момент, который омрачил впечатление зрителей.

Привычный для глаз зрителя мультфильм пришлось разбить на акты. Во втором акте произошла сцена, которая заставила возмутиться многих зрителей. Происходящие на сцене действия разворачивались в сауне Оакена – герои вели диалог, ссылаясь на посещение Анной торговой лавки. На актерах были только полотенца, по мнению зрителя – слишком много открытого теля для мюзикла, на который приходят с детьми. Но не все увидели в этом проблему, для многих эта сцена прошла без пристального внимания на одежду актеров.