В Салониках обнаружены останки древнего города

Во время сооружения метро в городе Салоники археологами и строителями обнаружены останки целого древнего античного города.

Строить метро в Салониках начали еще в 2006 году, но до этого времени так и незакончено из-за множества археологических исследований. Археологами найдено примерно 300 тыс. артефактов: статуя богини Афродиты, древние захоронения, золотой венок и многое другое.

Большинство находок археологи относят к периоду между Византийской империей и 1917 годом (когда большая часть территории города пострадала от пожара). По мнению ученых, сам древний город существовал в эпоху до правления царя Кассандра (до 316 года до нашей эры).

Археологи установили принцип планирования города. Город создан по эллинистическим принципам Востока. Улицы с домами и производственными помещениями строились перпендикулярно друг другу. По выводам ученых, у древнего города была достаточно развита экономика и социально-политическая структура.