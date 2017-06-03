Гигиенический скандал: Burger King продаёт гамбургеры со вкусом плесени и личинок

Всемирная сеть ресторанов быстрого питания Burger King в конце прошлого года попала в новый скандал из-за несоблюдения санитарно-гигиенических норм.





Об этом в Twitter пожаловалась жительница южноафриканского Кейптауна. Женщина купила для своих детей несколько бургеров в сети Burger King. Придя домой и учуяв странных запах, она увидела потрясшую её картину: мясо в гамбургерах было покрыто каким-то точками, похожими на плесень. На её твит отреагировал другой пользователь, сказав, что такая ситуация с Burger King в Африке наблюдается долгое время.

Интересно, что Burger King является лидером среди своих сильных конкурентов, KFC McDonalds’, по количеству подобных происшествий. Так в Бразилии закрыли рестораны за личинки в гамбургерах, а в Перу - за то, что выгнали бездомного малька, которого накормила посетительница. В штате Массачусетс администрация выплатила 250 тысяч долларов штрафа за использование детского труда. Также результаты санэпидемстанций свидетельствуют о том, что количество и опасность фекальных колиформ в Burger King критично.