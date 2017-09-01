Cобянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех москвичей с Днем защитника Отечества. Градоначальник столицы отметил неоценимый вклад российской армии в жизнь всего государства.

Насколько известно, 23 февраля в России празднуют День защитника Отечества, который еще называют Днем Советской армии и военно-морского флота. Сергей Собянин не упустил возможность поздравить всех москвичей с этим праздником.

Во время своей речи мэр Москвы заявил, что армия действительно является таким себе стержнем для всего народа, а ее вклад в жизнь государства невозможно переоценить. Собянин отметил, что армия, после всех испытаний, выпавших на российский народ, стала частью каждой семьи, а потому этот день можно назвать всенародным.

После поздравления Сергей Собянин отправился на церемонию возложения цветов на Могилу Неизвестного солдата в Александровском саду. В общем, в Москве организовывают около 500 торжеств, посвященных Дню защитника Отечества.