На аукционе продадут резюме Стива Джобса с ошибками, заполненное 45 лет назад

Резюме молодого Стива Джобса, которое он заполнил около 45 лет назад, планируют продать на аукционе за 50 тысяч долларов. Отмечается, что тогда Джобс планировал работать в сфере технологий и дизайна, а также допустил в резюме несколько грамматических ошибок.

В скором времени на аукцион попадет резюме с ошибками, которое около 45 лет назад заполнил Стив Джобс. Тогда еще молодой Джобс принял решение работать в сфере технологий, однако во время трудоустройства не стал указывать, на какую именно должность он претендует. Помимо этого, будущий основатель Apple написал свою фамилию с маленькой буквы и сделал ошибку в названии компании, в которую планировал устроиться.

В графе "Навыки" Джобс написал, что умеет работать на компьютере и калькуляторе. Также будущий глава крупной корпорации рассказал, что у него имеются водительские права, однако отсутствует мобильный телефон.

Такой лот планируют продать на аукционе не менее, чем за 50 тысяч долларов. Отмечается, что в продажу резюме может поступить уже в марте текущего года.