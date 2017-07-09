Во Флориде полицейский уволился из-за обвинений в трусости

Сотрудник полиции Скотт Петерсон, который в день нападения на школу во Флориде, когда расстреляли 17 человек, стоял на посту охраны, подал в отставку из-за признания его трусом. В отношении него также начали служебное расследование.

Разбирательство началось после видео, которое попало в распоряжении полиции. На кадрах видно, что Петерсон в то время, пока в школе звучали выстрелы, не стал заходить в учебное заведение из-за трусости. По словам местного шерифа, полицейский должен был оставить свой пост и бежать на помощь детям, а если понадобится, то и "разорвать" убийцу.

Напомним, 14 февраля в школе города Паркленд во Флориде произошла страшная трагедия. Бывший 19-летний ученик школы пришел в учебное учреждение с винтовкой, при помощи которой начал стрелять по ученикам. В результате произошедшего погибли 17 человек, а нападавшего задержали в тот же день. Сейчас его судят и власти Флориды надеются, что ему будет вынесен смертельный приговор.