Американского моряка посадят на 90 лет за секс с ребёнком

В США возмущённый суд назначил мужчине 90 лет лишения свободы за секс с ребёнком. Но насильнику повезло — наказание уменьшили в три раза.

Моряк Мэтью Роберт МакМинс служил в военно-морских силах США. В мае 2015 года он склонил к сексуальным отношениям 12-летнюю девочку. «Отношения» между ними продолжались несколько месяцев. Суду удалось установить, что 27-летний МакМинс несколько раз насиловал девочку самыми изощрёнными способами и склонял к виртуальному сексу.

Извращенца удалось раскрыть, когда он потребовал у девочки прислать очередные эротические снимки. Родные ребёнка увидели это сообщение и подняли тревогу. Теперь суд Вирджинии приговорил моряка-педофила к 90 годам заключения. Но потом наказание по неизвестным причинам смягчили. МакКинсу придётся провести за решёткой всего 32 года и несколько месяцев. Получается, он выйдет на свободу, когда его жертве исполнится 47 лет.