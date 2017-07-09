Принцу Гарри и Меган Маркл по почте прислали конверт с белым порошком

Принцу Гарри и его невесте Меган Маркл по почте отправили конверт с неизвестным белым порошком. Однако службе безопасности удалось первыми перехватить послание до того, как оно дошло адресатам.

Сегодня, 22 февраля, средства массовой информации сообщают о том, что по почте в Кенсингтонский дворец принцу Гарри и его невесте знаменитой актрисе из США Меган Маркл пришел конверт с порошком неизвестного состава. К счастью, служба безопасности вовремя отреагировала на инцидент и успела перехватить письмо, потому оно не попало непосредственно в руки адресатам.

Насколько сообщается, сам порошок не представляет никакой опасности для звездной семьи. Стоит отметить, подобные странные посылки не редкость. Так, в США недавно подобный конверт получил Барак Обама, а также сын нынешнего президента США Дональда Трампа.

Белый порошок также был адресован в некоторые посольства Великобритании, однако вследствие оказалось, что это была простая отрава для насекомых.