Эксперты: гаджеты станут самыми удачными подарками на 23 февраля

Эксперты раскрыли секрет удачного подарка для мужчины на 23 февраля. Своих защитников определенно смогут порадовать инновационные гаджеты.

Несмотря на то, что пена для бритья или носки считаются такой себе "классикой" в качестве подарка для мужчины на День защитника Отечества, однако такой сюрприз едва ли сможет понравиться вашему избраннику и, если запомнится, то в негативном ключе.

Таким образом, если вы хотите получить на 8 марта не дрель или набор юного техника, то стоит все-таки более качественно и ответственно подойти к выбору подарка.

Эксперты назвали 5 модных гаджетов, которые в настоящее время считаются культовыми и, безусловно, смогут сделать вашего мужчину счастливым. Одним из них эксперты считают сигвей Smart Balance A8, который подойдет для тех представителей сильного пола, предпочитающих активный образ жизни. Максимальная скорость сигвея 15 км/ч, а обойдется это чудо-техники в 11 690 рублей. Аналогом сигвея является гироскутер, который предназначен для тех, кто любит и умеет кататься на скейте. Цена на гаджет варьируется в районе 7,5 тысяч рублей.

Кроме того, отличным подарком для мужчин-мечтателей будут VR-очки Samsung Odyssey (49 тысяч рублей) и VR-box для смартфона (1,5 тысячи рублей).

Если же у мужчины неисправен телефон или же он давно вышел из моды, можно задуматься о приобретении нового девайса. Вы можете раскошелиться и на Apple, однако если средства все-таки поджимают, эксперты советуют выбрать смартфон Huawei P Smart ценой в 15 тысяч рублей.

В случае, если у вашего мужчины есть все перечисленное, то на 23 февраля ему не помешают и носки с гелем для бритья.