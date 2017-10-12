Модели Gucci прошлись по подиуму со своими головами в руках

На днях в Милане прошел показ модной коллекции от бренда Gucci, которая получила название "Киборг". У моделей были весьма необычные аксессуары, они использовали свои головы, детенышей драконов и змей, которых несли в руках.

Как стало известно, недавно в Милане прошел модный показ одежды от бренда Gucci, который шокировал зрителей. На подиуме оказался хирургический стол, вокруг которого и дефилировали модели. Самое удивительное то, что некоторые из модели в качестве аксессуаров несли в руках собственные головы, пропагандируя тем самым борьбу за свою личность, а также "заботу о голове и мыслях".

Другим моделям посчастливилось пройти по подиуму в компании змей и маленьких драконов.

Креативный директор Gucci, Алессандро Микеле, который принял решение провести показ в больничной обстановке, заявил, что их работа это хирургия, она заключается в "резке, сборке, а также экспериментирование на операционном столе".