ЦОДД дал комментарий исчезновению наземных пешеходных переходов

После внезапного решения московских властей убрать несколько наземных переходов с центральной части города местные жители не смогли сдержать претензий. ЦОДД поспешил прокомментировать возникшую ситуацию.

Центр организации дорожного движения прокомментировал исчезновение с московских улиц наземных пешеходных переходов на улице Каланчевской и Верхней Сыромятнической, которое не могло пройти незамеченным со сторон местных жителей.

Так, представители ЦОДД отмечают, что именно в районе указанных улиц наиболее часто происходят ДТП из-за затруднительного передвижения транспорта. Кроме того, одной из причин стали постоянные пробки из-за перебегающих дорогу пешеходов.

По заявлению ЦОДД средняя скорость автомобилей в этих районах в час пик составляла 10-15 километров в час.

ЦОДД утверждает, что рядом с "ликвидированными" наземными остались подземные переходы, а они значительно безопаснее.