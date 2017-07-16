Бортко обвинил Серебрякова в подлости после заявления о национальной идее России

Владимир Бортко, заместитель главы комитета Государственной Думы РФ по культуре, прокомментировал заявление актера Алексея Серебрякова о национальной идее России. Он назвал слова артиста подлыми и нелогичными.

Интервью российского актера Алексея Серебрякова видеоблогеру Юрию Дудю вызвало огромный резонанс в Сети. Не оставил мимо внимания его слова и заместитель главы комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко, который остался крайне недовольным после неоднозначного высказывания Серебрякова в пользу США.

Бортко отметил, что Алексей Серебряков, несмотря на свой актерский талант, проявил себя в качестве крайне недалекого человека с весьма заурядным интеллектом. Определенная приверженность Серебрякова к политике и культуре США Бортко назвал открытым предательством, а высказывание крайне нелогичным и подлым.

Владимир Бортко поспешил отметить, что национальная идея России точно не заключается в "силе, наглости и хамстве", она выражена в истинной любви к своей Родине.

Напомним, накануне 20 февраля Алексей Серебряков во время интервью Юрию Дудю заявил, что национальная идея россиян в хамстве.