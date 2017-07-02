В Сети "всплыло" фейковое порно-видео с участием Дональда Трампа

Дональд Трамп поневоле стал "звездой" YouTube после того, как один из пользователей использовал его лицо для создания фейкового порно-видео. На ролике американский президент выглядит достаточно реалистично.

После выхода специального алгоритма для создания фейковых видео deepfakes, Сеть буквальным образом наполнилась шуточными роликами с участием знаменитостей.

Так, сегодня на одном из каналов в YouTube появилось видео с Дональдом Трампа, сделанное именно с помощью этого порно-алгоритма. Дело в том, что его зачастую используют для создания откровенных видео со звездами, а Трампу действительно повезло, поскольку он выступил в несколько другой роли.

Пользователь подставил фото президента США на место головы актера Алека Болдуина во время выступления последнего. Программа сканирует все предоставленные данные и выдает окончательный результат.

На этот раз шутнику удалось достичь своей цели, и распознать фейк действительно очень трудно.