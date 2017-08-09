В Норвегии набирает популярность уникальный отель в форме НЛО

Невероятный отель в форме круглого НЛО в Норвежском полярном круге дает потрясающее представление о Северном сиянии. Среди туристов НЛО-отель продолжает набирать всё больше популярности.

Основанная архитектурная фирма Осло «Snøhetta» представила свой новый проект под названием «Svart». Это новый вид отеля на солнечных батареях, который открылся на территории Северной Норвегии. Невероятная архитектурная постройка представляет собой кольцевую форму и напоминает НЛО.

Необычный отель расположен у подножия горы Альмифьелле. Помимо потрясающего местоположения и внеземной архитектуры, это является первый позитивный энергетический отель над Полярным кругом, который соответствует стандарту «Powerhouse». Стандарт Powerhouse предполагает, что здания должны производить больше энергии, чем потребляют.