Стали известны самые популярные регионы РФ среди туристов в 2017 году

Представители аналитического агентства "ТурСтат" подвели итоги туристической жизни россиян в 2017 году. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, самыми популярными направлениями граждан стали Краснодарский край и Республика Крым.

В 2017 году, согласно подведенным аналитиками итогам, самыми посещаемыми курортами стали, по старинке, Сочи, Анапа и Гиленджик. За весь год Краснодарский край посетило более 15 миллионов туристов. Около 14-ти миллионов отдали предпочтение Московской области, а 5,4 миллиона отдыхали на солнечном побережье Крыма. В общий рейтинг не вошла сама Москва, а также Северная столица, Санкт-Петербург, где побывали 21 миллион и 7,5 миллионов туристов соответственно.

Кроме того, в список популярных регионов России вошли Приморье, Владимирская и Ярославская области.

Председатель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский отметил, что в этом рейтинге нет ничего удивительного, поскольку всегда граждане стремились провести отпуск в теплых регионах, предпочтительно у моря. Однако была замечена и позитивная тенденция, поскольку в 2017 году туристов оказалось на 3% больше, нежели в 2016-м.