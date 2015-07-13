Гендиректор Roshen пожелал "сгнить" активам фабрики в Липецке

Генеральный директор кондитерской корпорации Roshen весьма категорически выразился о дальнейшей судьбе фабрики в Липецке. Вячеслав Москалевский пожелал ей "сгнить".

Российские филиалы компании Roshen, которые по сей день принадлежат украинскому президенту Петру Порошенко, в связи с последними политическими событиями переживают не самые лучшие времена.

Так, сегодня все средства массовой информации взорвались новостью о комментарии генерального директора корпорации Вячеслава Москалевского о том, что он, скорее, позволить липецкой кондитерской фабрике Roshen "сгнить", однако не продаст ее по цене, которая ниже рыночной.

Как отмечает Москалевский, фабрика в Липецке стоит не меньше 200 миллионов долларов, а в данный момент в России едва ли найдется покупатель на такую сумму, потому филиалу Roshen впрок бы "сгнить".

В то же время, представители областной администрации в Липецке, комментируя высказывание гендиректора Roshen, отмечают, что заявление Москалевского, по меньшей мере, неконструктивны.