В Дубае запускают автобус, который будет приезжать по вызову пассажиров. Автобус будет выбирать маршрут, удобный для клиентов. Запрос на использование можно оставить через специальное приложение, установленное на смартфон или другое устройство.

В одном из крупнейших городов Объединенных Арабских Эмиратов запускают автобус, который будет приезжать по вызову пассажиров. Пока что проходит только его тестирование, однако пользоваться им можно в полной мере. Перед тем, как пустить его по Дубаю, был проведен масштабный опрос среди горожан. Так, по большей части за его введение выступили рабочие слои населения.

По большей степени принцип действия этого автобуса будет похож на тот, к которому уже давно привыкли как в России, так и в других странах. Главное его отличие будет состоять в том, что оставить запрос на пользование им можно через мобильное приложение. К тому же, по дороге водитель сам может корректировать маршрут, чтобы предоставить пассажирам наиболее удобный для них.