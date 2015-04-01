В украинских Черновцах сторонники Саакашвили сожгли чучело Порошенко

Стало известно, что в воскресенье, 18 февраля, во многих городах Украины прошли многочисленные митинги в поддержку Михаила Саакашвили. В Черновцах митингующие собрались и стали жечь чучело украинского главы Петра Порошенко.

На митинг на Центральной площади в Черновцах вышли примерно 500 человек. Они установили чучело Петра Порошенко, одетого в черный строгий костюм, белую рубашку, красный галстук и туфли, а также под зонтом с логотипом "Партии регионов". На чучело прикрепили портрет Порошенко, облили бензином и под восторженные крики сожгли его.

Стоит отметить, что сегодня во многих украинских городах прошли акцию в поддержку одиозного политика, не так давно выдворенного из страны. Сторонники экс-президента Грузии призывали к импичменту Порошенко.