В Вене экстренно сел самолет из-за пассажира, испортившего воздух

Самолет, который следовал по курсу Дубай-Амстердам, вынужден был экстренно сесть в Вене из-за довольно курьезного инцидента. Как оказалось, на борту самолета мужчина постоянно портил воздух, что не понравилось другим, в результате чего завязалась драка.

Как стало известно, самолетом компании Transavia Airlines летел пассажир, страдающий метеоризмом. Он постоянно портил воздух в салоне, а на просьбы других пассажиров хоть как-то пытаться сдерживать свои порывы отвечал агрессивно. В итоге это надоело его соседям, которые развязали драку.

В связи с этим пилот принял решение об экстренной посадке самолета в Вене, чтобы вызвать полицию и разнять драчунов. Правоохранители сняли с рейса двух женщин и двух мужчин, которых отправили в отделение, однако позже отпустили. Недовольные пассажиры намерены подать в суд на авиакомпанию Transavia Airlines за причиненный дискомфорт во время перелета.