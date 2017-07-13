Пентагон: Пилоты FIGHTER не смогли перехватить скоростной НЛО в Калифорнии

В Пентагоне рассказали о том, что пилоты FIGHTER не смогли раскрыть тайгу НЛО, который на огромной скорости передвигался по Калифонии. Данный инцидент произошел еще 25 октября 2017 года.

Как рассказали в Пентагоне, FIGHTER впервые зафиксировали на радарах объект белого цвета, который двигался с большой скоростью и вскоре пропал с радаров. Это произошло около пяти часов вечера 25 октября прошлого года. Перед тем, как совершить резкий поворот на север, неопознанный летающий объект пропал с радаров, после чего специалисты еше около получаса вели наблюдение, однако так и не смогли найти НЛО.

Свидетельства очевидцев, которые сообщали о странном белом объекте, который пролетел на огромной скорости по Калифорнии, стали поступать сразу после того, как его зафиксировали пилоты FIGHTER.

В Пентагоне подтвердили, что FIGHTER обращалась к ним за помощью в отслеживании неопознанного самолета. Отмечается, что на неопознанный летающий объект не отправляли план полета, а также приемоответчик идентификации являлся активным. Также сообщается, что замеченный аппарат не передавал сигналов предупреждения о столкновении.