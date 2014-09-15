«Мисс Англии» выступила против насилия над женщинами в армии

Катрина из Великобритании в 2009 году победила в конкурсе «Мисс Англии». Она отказалась быть моделью и пошла в армию, чтобы победить насилие над женщинами.

Сейчас Катрине 30 лет, она широко известна как «Британская Барби». Её аудитория в социальных сетях достигла 100 тысяч человек. Но популярность не является целью девушки. Красавица пошла в армию, где во время одного из боевых заданий ей пришлось столкнуться с боевиками. Катрина не только не испугалась вооружённых террористов, но и спасла пять своих сослуживцев от гибели. Кроме боевых подвигов Катрина прославилась общественной борьбой. Одной из целей её службы было прекратить сексуальные домогательства военнослужащих к женщинам-военным. По мнению «Мисс Англии», такая проблема стоит очень остро, а правоохранительные органы не разбираются с сексуальными преступлениями в армии. Безнаказанность поощряет насильников, а потому Катрина борется за равноправие и судебную реформу в этой сфере.

Катрина — мать двоих детей и очень востребованная в Великобритании персона. Она часто выступает экспертом на судебных разбирательствах по обвинению в сексизме и домогательствах. В армии «Мисс Англии» отслужила три года.