Протестная акция голых веганов прошла на открытии London Fashion Week

В Лондоне открытие одного из самых громких модных событий London Fashion Week прошло под сопровождение возгласов голых веганов.





Этими протестующими оказались участники организации «Люди за этичное отношение к животным» (PETA). Несколько девушек пришли в центр Лондона в одних штанах. Их тела были разрисованы лозунгами, пропагандирующими стать добрее к братьям нашим меньшим: «Носите свою кожу».





Одна из протестующих сказала, что они пришли на неделю моды не случайно, поскольку именно эта индустрия является одной из самых жестоких. Девушки призывали прохожих одуматься, ведь животные, одежду из частичек которых все носят ежедневно, содержатся в отвратительных условиях, а после их жестоко убивают. Полиция не стала арестовывать зоозащитниц, и они мирно завершили протест.