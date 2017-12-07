Британцы сравнивают отсутствие курицы в KFC с концом света

В Великобритании начали закрываться некоторые рестораны KFC в связи с нехваткой курицы. Британцы тяжело восприняли новость о закрытии любимых заведений, сравнив это с концом света.

Стало известно о том, что у ресторанов KFC в Великобритании возникли некоторые проблемы с поставщиками курицы, из-за чего заведения прекращают свою работу. В настоящее время временно закрыты рестораны в семи графствах Великобритании. Соответствующее объявление было помещено на дверях заведений.

Руководство сети ресторанов быстрого питания сообщает, что тяжело найти свежую курицу для 900 заведений. KFC вновь откроется после того, как будут устранены проблемы с поставщиками и в рестораны вновь начнут поставлять свежее мясо кур.

Многие британцы на своих страницах в соцсетях размещают фотографии данного объявления, сравнивая недостачу кур в KFC с концом света.