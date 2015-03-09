В США за сексуальные домогательства начали сажать тюремных охранников

Генеральная прокуратура американского штата Пенсильвания в чётверг, 15 февраля, заявила о приговоре для 7 тюремных охранников Лекаваннской окружной тюрьмы по обвинению в сексуальных домогательствах.





Теперешние заключённые были охранниками в женской тюрьме. Они создали свой язык символов, чтоб предупреждать «коллег» о приближающихся надзирателях, занимались сексом с преступницами в их камерах и туалетах и угрожали «проблемами» за огласку. В обмен они приносили им сигареты, запрещённые продукты и продляли время телефонных разговоров. Злоупотребление полномочиями продолжалось несколько десятилетий.



Один из семи охранников также обвиняется в сексуальном насилии. Генпрокурор штата Джош Шапиро заявил прессе, что расследование не остановлено, но теперь они изучают, покрывало ли начальство тюрьмы преступления своих подчинённых.