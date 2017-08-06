В Бельгии суд запретил Facebook отслеживать действия пользователей‍

Отныне все действия пользователей социальной сети Facebook в Бельгии будут оставаться конфиденциальными. Согласно решению бельгийского суда, ресурс больше не имеет право отслеживать их.

Манипуляции Facebook касательно слежки за действиями своих пользователей отныне считаются незаконными. Исключениями могут считаться только письменное заявление владельца страницы или аккаунта в социальной сети.

Согласно настоящему законодательству Бельгии, отслеживание действий физических лиц в Сети незаконно, потому судом было вынесено решение о запрете Facebook отслеживать любые действия своих пользователей.

В случае, если подобное требование не будет соблюдено, для компании Facebook предусмотрена система штрафов, сумма которых может достигать 100 миллионов евро.