На Украине предложили отказаться от отчеств и сделать всех панами

На Украине выдвинули предложение избавить граждан от отчеств и сделать всех панами. С подобной инициативой выступил депутат ВР VII и VIII созывов Валерий Пацкан, заявив, что отчества являются пережитками СССР.

Инициаторы такого нововведения заявляют, что отказ от отчеств не только облегчит общение, но приблизит Украину еще на один шаг к Европе. Они отмечают, что Васильевичи, Ивановичи, Петровичи - это пережитки прошлого, гораздо лучше будет обращаться к людям с приставкой "пан или пани", например, пан Игорь, пан Александр, пани Светлана и так далее. Пацкан считает, что такое обращение не только красиво, но и современно, и своевременно.

По его словам, путаницы с отсутствием отчества не должно быть, так как если человек заявляет, что он Иванов Иван, то стоит только проверить, что он на самом деле таковым является и все. Депутат отмечает, что в документы отчества все же придется вписывать, хотя бы до тех пор, пока законопроект не рассмотрят на государственном уровне.

На сегодняшний день неизвестно, будет ли Пацкан выступать с подобной инициативой в Верховной Раде, или ограничится лишь соцсетями, однако пока глава Украины Петр Порошенко не подпишет данный закон, украинцы будут продолжать пользоваться отчествами.