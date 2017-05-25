США разместили на орбите спутники Судного дня

ВВС США запустили на орбиту сразу несколько спутников Судного дня. Как сообщается, спутники нового поколения AEHF смогут поддержать связь с Белым домом во время самого страшного дня для всего человечества.

Стало известно, что в настоящий момент на орбите находится четыре спутника AEHF, а в период с 2019 по 2020 год планируется отправить еще два таких космических аппарата. Разработка этих спутников обойдется США в $29,8 миллионов. Предполагается, что спутники нового поколения AEHF будут посылать сигналы даже во время ядерной войны, когда полностью вся атмосфера будет просто пронизана заряженными частицами, которые излучают электромагнитные волны.

В такие периоды обычная связь не пропускает сигналы, а спутники, как полагают военные, помогут обеспечить бесперебойную связь между Белым домом, Пентагоном и военным командованием.