13 посольств в Москве получили конверты с неизвестным порошком

В Москве 13 посольств иностранных государств получили конверты с порошком неизвестного происхождения. Представители правоохранительных органов уже сделали первые предположения по этому поводу.

Источники в экстренных службах сообщили, что, по меньшей мере, 13 посольств в Москве получили конверты в неизвестным порошком белого цвета. Известно также, что некоторые посольства продолжают получать подобного рода посылки.

Так 15 февраля странную корреспонденцию получили посольства Канады, Болгарии, Испании и Нидерландов, а также представительство ООН.

Однако после расследования удалось выяснить состав порошка. Им оказался фипронил, который используется в сельском хозяйстве и способствует борьбе с паразитирующими насекомыми.

Таким образом, никакой опасности данное вещество для людей не представляет.