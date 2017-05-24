Джордж Мартин отложил на год последний роман цикла "Песнь льда и пламени"

Известный американский писатель Джордж Мартин заявил о том, что заключительный роман цикла "Песнь льда и пламени" не выйдет в 2018 году. В лучшем случае, это произойдет спустя один год.

Поклонникам творчества Джорджа Мартина и его цикла произведений "Песнь льда и пламени", повествующих об интригующей битве между престолами и домами в фэнтезийной стране, Вестеросе, придется подождать еще, как минимум, один год, прежде чем они смогут вновь окунуться в мир сказочного средневековья.

В своем блоге американский писатель Джордж Мартин отметил, что в 2018 году выхода нового романа ждать не стоит. На полках книжных магазинов произведение появится через год. Однако, подобная новость вовсе не означает, что Мартин совершенно забыл о своих почитателях.

В 2018 году будет представлена книга "Пламя и кровь", в которой поклонники "Песни льда и пламени" смогут более тщательно изучить историю дома Таргариен.

Определенно, Джордж Мартин подогревает интерес поклонников перед выходом заключительной части цикла романов и остается только догадываться, чем может окончиться история Вестероса.