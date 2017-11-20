Патриарх Кирилл призвал девушек обзаводиться детьми

По мнению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, рождение детей должно стать для юных девушек перманентной целью в жизни. Об этом он заявил во время своей речи в храме Христа Спасителя.

Патриарх Московский Кирилл на правах представителя Русской православной церкви выразил свою крайнюю обеспокоенность судьбой современной молодежи. По ходу своей проводи в храме Христа Спасителя в Москве всея Руси назвал главную цель, которую должна преследовать каждая православная христианка.

Именно обзаведение семьей и детьми, по мнению патриарха Кирилла, является "особенным идеалом" для девушки. Глава РПЦ отметил, что эта миссия заложена им самой Природой, а то есть Богом, потому отрицание ее или нежелание следовать этому предназначению является грехом.

Помимо того, патриарх отметил, что в современных реалиях молодежь все чаще начала обращаться к Богу, о чем свидетельствовать создание многочисленных молодежных организаций. На данный момент в Москве более восьми тысяч юных приверженцев активной православной жизни.