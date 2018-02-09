Минкомсвязи: YouTube и Instagram могут заблокировать в России из-за Дерипаски

Министерство коммуникаций и связи в лице его главы Николая Никифорова не отрицает возможность блокировки в России сервисов YouTube и Instagram. Подобное решение напрямую связано со скандалом вокруг бизнесмена Олега Дерипаски и напрямую им инициировано.

Минкомсвязи России посчитало лучшим действовать "хирургическим" путем и буквальным образом "отрезать больную мозоль". Вместо того, чтобы предпринять какие-то менее болезненные ограничительные меры, не исключается возможность полной блокировки доступа к YouTube и Instagram.

Решение Минкомсвязи справедливо можно назвать следствием громкого дела Дерипаски, который после активного отдыха на яхте в Норвегии подал иск против своей спутницы Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка. Предпринимать обвинил девушку в нарушении права на личную жизнь и распространение в сети конфиденциальных данных.

Таким образом, 15 февраля суд обязал Instagram удалить несколько постов со страницы Вашукевич, которые содержат подобного рода информацию. После операции в реестр запрещенной информации было внесено 14 публикаций Насти Рыбки.

Однако, стоит отметить, что иска, который может напрямую привести к блокировке YouTube и Instagram, может и не было бы, если бы в дело не вмешался "вечный оппозиционер" Алексей Навальный. Именно он, обнародовав на своем канале в YouTube информацию из публикаций Вашукевич, обвинил Дерипаски в коррупции и отмывании доходов.

Непосредственно Николай Никифоров, комментируя ситуацию, отмечает, что блокировка может быть произведена из-за нарушения сервисами YouTube и Instagram законодательства России.