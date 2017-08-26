В Екатеринбурге жители заметили в небе яркий болид

12 февраля в ночном небе Екатерибурга горожане могли наблюдать яркий болид. Ученые не отрицают версию об НЛО.

Работник учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев в своем интервью журналистам поспешил поделиться смешанными впечатлениями от наблюдаемого им ночью 12 февраля яркого болида в небе. Свидетель странного явления отмечает, что в это время в Екатерибурге стояла облачная погода, однако болид был отчетливо виден.

По словам очевидца, явление имело место около 20 часов, а траектория движения болида была с юга на север. К тому же, Санакоев заявляет, что в самом центре объекта можно было отчетливо заметить оранжевую искру, а по периметру болида исходило разноцветное свечение. Ученый предполагает, что объект принадлежит к системе спутников "Иридиум", однако больше всего его смутило время появления болида на ночном небе, поскольку спутники обещали появиться над Сибирью спустя час после странного явления.

Как ни странно, уфологи еще не присоединились к спорной дискуссии. Эксперты разыскивают очевидцев из Екатерибурга, наблюдающих болид, которые запечатлели его на видеокамеру.