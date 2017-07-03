Самый жестокий маньяк в истории России станет героем нового сериала

Самый жестокий маньяк в истории России Михаил Попков станет прототипом главного героя в новом сериале от студии Start. Создателям ленты удалось лично поговорить с пожизненно осужденным преступником.

Российская студия Start взяла на себя ответственность в точности передать историю жизни и жутких преступлений маньяка Михаила Попкова, осужденный за убийство 22 женщин.

Креативный продюсер студии Ирина Сосновая прокомментировала намерение увековечить в кинематографе преступления маньяка. Она отметила, что во время написания сценария создатели проделали огромную работу, погружаясь не только в следственный процесс, но и в саму психологию убийцы. Им удалось лично встретиться с Попковым и получить от него определенные сведения, которые, безусловно, помогут в качественном отображении его жизни.

Ко всему прочему, Сосновая отметила, что основная сложность была в необходимости деликатной подачи материала, поскольку сюжет основан на страданиях близких убитых жертв маньяка.

Премьера нового сериала обещает состояться уже в 2018 году.

Стоит отметить, экранизация истории подобного рода не в новинку российскому кинематографу. Ранее на экранах появился сериал про жестокого маньяка из Сибири, известного как Сибирский потрошитель .