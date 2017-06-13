Коллекционеру спортивной обуви вместо кроссовок пришла вагина в ноге

19-летнему коллекционеру спортивной обуви из США Логану Клейтону вместо посылки с кроссовками пришла вагина в ноге. Сначала он счел это за недопонимание, однако потом решил не возвращать секс-игрушку и оставил на память.

Один из пользователей сети рассказал историю, которая произошла с ним не так давно. По его словам, он собирает разные виды спортивной обуви. Чаще всего он делает заказы через интернет. Недавно он вновь заказал кроссовки, однако вместо них ему пришла необычная посылка. Когда он открыл ее, то подумал, что в запечатанном пакете лежит отрубленная нога женщины, однако после он присмотрелся и понял: ему прислали секс-игрушку. Она представляла собой женскую ногу, на «срезе» которой была вагина.

Коллекционер рассказывает, что на этикетке от странной ноги была цена – 200 долларов. Из-за этого он исключил возможность того, что это просто розыгрыш от друзей. Вначале он подумывал вернуть странную посылку, однако позже подумал, что она неплохо дополнит его коллекцию обуви. Теперь игрушка в виде вагины в ноге стоит у него на полке в комнате.