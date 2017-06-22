Премьера фильма "Мстители: Война бесконечности" в России была заранее согласована

Заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин во время своего интервью отметил, что дата премьеры фильма "Мстители: Война бесконечности" была изначально согласована с компанией "Дисней". Ни о каком переносе речи идти не могло.

Согласно последним сведениям, предоставленным Министерством культуры Российской Федерации, премьера картины "Мстители: Война бесконечности" официально назначена на 11 мая. Ранее в средствах массовой информации появились сведения, что в России премьера очередного фильма о Мстителях перенесена с 4 на 11 мая, однако в действительного эти сведения не нашли своего подтверждения.

Сергей Обрывалин отметил, что Министерство культуры РФ заранее заключило договор с прокатчиками о премьере фильма в кинотеатрах России.

В свое время, глава департамента кинематографа Ольга Любимова подтверждает слова Обрывалина и заявляет, что фильм "Мстители: Война бесконечности" выйдет в прокат 11 мая, и это была заранее обусловленная позиция с компанией "Дисней".