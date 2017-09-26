Ростуризм составил перечень отелей, завышающих цену на период ЧМ-2018

Ростуризм опубликовал официальный список отелей, которые значительно превысили цену на гостиничные номера. Перечень нарушителей уже передан Роспотребнадзору.

На официальном портале Ростуризма был опубликован список отелей, которые значительным образом завысили цену на свои услуги. В перечень нарушителей вошло 69 гостиниц, и большинство из них в Санкт-Петерубрге, в количестве 26 штук.

Кроме того, много отелей, завысивших цену были зафиксированы в Краснодарском крае, Москве, Свердловской, Нижегородской, а также Ростовской областях. Стоит также отметить, что этот список не является первым, опубликованным Ростуризмом.

Ранее ведомству уже удалось разоблачить несколько отелей, и после санкций, предпринятый Роспотребнадзором, все нарушения были устранены.

Опыт своих коллег, видимо, ничему не научил администрацию других гостиниц, чьи названия сейчас фигурируют в Роспотребнадзоре. Напомним, согласно постановлению правительства, на период проведения ЧМ-2018 стоимость гостиничного номера не может превышать 50-ти тысяч рублей.