"Ужасный" секс побудил девушку из Великобритании сбросить 50 килограмм
Жительница Великобритании откровенно призналась, что похудеть на 50 килограмм ее заставил "ужасный секс". Именно неудовлетворение своей сексуальной жизнью побудил девушку заняться собой.
Во время одного из телевизионных шоу в Великобритании, местная жительница рассказала шокирующую историю своего похудения. На всю страну девушка призналась, что после рождения ребенка значительно поправилась, поскольку не имела силы воли ограничивать себя в еде.
В итоге, ее вес достиг 105 килограммов, из-за чего участнице шоу пришлось отказаться даже от любимого занятия, верховой езды. Однако, по словам британки, отнюдь не это заставило ее буквальным образом "жить" в спортзале. Она поделилась проблемой "ужасного секса", из-за которого она не может в полной мере ощутить себя женщиной.
Девушка решила заняться собой и за несколько месяцев избавилась от лишних 50-ти килограмм. Теперь британка чувствует себя превосходно и давно забыла о возможных проблемах в сексе.