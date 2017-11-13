Мединский призвал ограничить показ "Пятьдесят оттенков серого" в кинотеатрах

Показ завершающей картины трилогии "Пятьдесят оттенков серого" могут ограничить в кинотеатрах России. Вопрос об этом поднял Министр культуры Владимир Мединский.

8 февраля текущего года в России состоялась премьера культовой картины "Пятьдесят оттенков свободы". За первые несколько дней показов в кинотеатрах она собрала 360 миллионов рублей.

Согласно последним данным, предоставленным министерством культуры Российской Федерации, на данный момент 70% всех показов в кинотеатрах принадлежит именно "Пятьдесят оттенков свободы". Владимир Мединский, глава ведомства, обеспокоенный подобным проявлением монополии, заявил о необходимости ограничить право кинотеатров ставить вышеуказанный фильм.

Как отмечает Министр культуры РФ, в данный момент необходимо поддержать отечественное кино. В частности, новые российские картины "Суворов" и "Гофманиада". Мединский поспешил заявить, что в связи со сложившейся ситуацией, внутреннюю продукцию необходимо защитить антимонопольным законодательствам, однако никаких договоренностей с ФАС пока не имеется.