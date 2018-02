В США зрители хватают за гениталии актеров спектакля из-за возбуждающих сцен с сексом

В США актеры из спектакля Sleep No More стали жаловаться на зрителей, которые домогаются до них и даже хватают за гениталии из-за возбуждающих сцен с сексом и эротическими танцами.

Актеры из спектакля Sleep No More стали жаловаться на участившиеся случаи домогательств со стороны зрителей, которые не держат себя в руках. Постановка существует в Нью-Йорке (США) на постоянной основе. О том, что из-за возбуждающих сцен с сексом и эротическими действиями публика начинает домогаться к актерам, сообщает зарубежное издание The Guardian.

Согласно словам, которые приводит источник, спектакль действительно направлен на то, чтобы задействовать самые разные чувства зрителей. Порой его актеры пользуются для этого не совсем обычными способами. Например, иногда действующий актер может схватить одного человека из зала и забрать его на сцену, чтобы провести с ним какое-то действо. Иногда вследствие таких манипуляций гость программы не может держать себя в руках и начинает распускать руки. Подобные случаи должна пресекать охрана, однако участники коллектива делятся, что этого не происходит.