Спустя 14 лет геймер обнаружил скрытую шутку разработчиков компьютерной игры

В соцсети Twitter появилась запись одного геймера, который обнаружил скрытую шутку от разработчиков компьютерной игры The Bard's Tale («Похождения Барда») спустя 14 лет после того, как купил с ней диск. Еще в 2004 году дизайнеры оставили на нем незаметное послание.

В социальной сети Twitter появился интересный пост от пользователя, который ранее увлекался компьютерными играми. В записи он рассказал, что пересматривал старые диски и нашел один, которым раньше очень увлекался. Это был носитель с игрой The Bard's Tale («Похождения Барда»). Лишь взглянув на обложку 14 лет спустя после того, как ее купил, он заметил на ней кое-то необычно – скрытую шутку разработчиков.

Так, на стороне диска, где была обложка игры, была оставлена запись: «Чтобы увидеть реально страшную картину… Переверни диск». Конечно же, как и на всех обычных дисках, обратная сторона была зеркальная. Автор поста в Twitter делится, что после увиденного он просто прыснул со смеху.

В комментариях собралось множество других геймеров, которые также помнили эту немного старую игру и сказали, что также не замечали скрытую шутку на обложке. Всех повеселила такая задумка разработчиков компьютерной игры.