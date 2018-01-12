Пенис существа из "Формы воды" популярен среди фанатов секс-игрушек

Искусственный член особи из кинокартины Гильермо Дель Торо "Форма воды" пользуется популярностью среди фанатов секс-игрушек. Отмечается, что партию фаллоимитаторов, изготовленных по заказу Etsy, раскупили довольно быстро.

Как рассказала создательница данной модели, она с нетерпением ждала выхода этой картины. Ее безумно вдохновил дизайн самого существа, а также его великолепные формы. Для того, чтобы создатель картины не предъявлял претензии, искусственный член получил название "Сокровище Амазонки". Отмечается, что в его создании был задействован силикон довольно высокого качества, а сам пенис окрасили в цвет земноводного существа, показанного в картине.

Заказчики фаллоимитатора планирует сделать еще один заказ на изготовление пениса существа из "Формы воды", так как несмотря на высокую стоимость, он пользуется большим спросом.

Стоит отметить, что в самом фильме половые органы существа не демонстрировали, однако про них говорила главная героиня, которая хотела показать подруге анатомические особенности и саму механику процесса.